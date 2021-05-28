أول مليونيرة شابة في أمريكا بفضل يانصيب لقاح كورونا.. ثراء ووقاية

لم تكن فرحة الشابة الأمريكية بوجينسكي متوقعة حين علمت أنها أصبحت مليونيرة بعد إتمام التلقيح بجرعتين ضد فيروس كورونا.

وبالفعل أزال فوز أبيجيل بوجينسكي "22 عاما"، مقيمة في سيلفرتون بولاية أوهايو، بجائزة قيمتها مليون دولار ألم إبرة التلقيح.



فوز بوجينسكي جاء ضمن يانصيب اللقاح أو Vax-a-Million، الذي أطلقته العديد من الولايات الأمريكية كوسيلة لمحاولة تحفيز الأشخاص المترددين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا ورفع نسبهم، ألم "إبرة التلقيح البسيط".

ودخل حوالي 2.75 مليون شخص القرعة، لكن اثنين فقط فازا بأول جائزة Vax-a-Million في ولاية أوهايو.

وإلى جانب أبيجيل، ظفر جوزيف كوستيلو، 14 عاما، من إنجلوود في أوهايو، بمنحة دراسية كاملة، بحسب USA Today.





كاليفورنيا تتأهب

أما ولاية كاليفورنيا فذهبت أبعد من ذلك في إطار تقديم الجوائز النقدية للأفراد الذين تم تلقيحهم، على أمل أن يحفز الأمر معدل التطعيم في الولاية.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أمس الخميس، أن الولاية تقدم أكبر جائزة لقاح في البلاد بقيمة 116.5 مليون دولار، لتحفيز تلقيح ملايين آخرين من الناس قبل إعادة فتح الولاية الشهر المقبل.

وقال نيوسوم: "هذا كله في محاولة للتحفيز وبناء الزخم".

جوائز سخية

سيحصل عشرة مقيمين في الولاية تم تطعيمهم بعمر 12 عاما فما فوق، على فرصة الفوز بمبلغ 1.5 مليون دولار لكل منهم.

فيما سيفوز 30 آخرون بمبلغ 50 ألف دولار لكل منهم في 4 يونيو و11 يونيو بعد أن تلقوا بالفعل كامل جرعات اللقاح.

كما تقدم الولاية 50 دولارا من مشتريات البقالة أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا، إلى مليوني كاليفورني يبدءون التطعيم ويستكملونه.

وقد حصل 1.9 مليون شخص من سكان الولاية على اللقاح في الأسبوع الماضي، لكن انخفض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجرعة الأولى.

وتلقى أكثر من 22 مليونا من سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليونا جرعة واحدة على الأقل.

أضاف الدكتور توماس جيه أراجون، مدير وزارة الصحة العامة بالولاية، في بيان: "لم يكن بعض سكان كاليفورنيا مستعدين للحصول على لقاح كوفيد-19 في اليوم الأول، ولا بأس بذلك.. تم تصميم هذا البرنامج لتشجيع أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للحصول على التطعيم والمساعدة في الحفاظ على سلامة ولاية كاليفورنيا".