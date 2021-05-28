بالصور.. ضبط منصة صواريخ معدة للإطلاق جنوب بغداد

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الجمعة، ضبط منصة صواريخ كانت معدة للإطلاق في العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاعات الشرطة الاتحادية، تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ من نوع كاتيوشا معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد".

وأكد البيان أنه "تم رفع المنصة من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر".



كانت فصائل مسلحة عراقية، اقتحمت المنطقة الرئاسية وسط بغداد، قبل يومين، وهددت بتصعيد هجماتها ضد الحكومة ومصالح واشنطن والتحالف الدولي في العراق عقب اعتقال قيادي بارز في المليشيات.

وجاء الاعتقال للقيادي البارز في الميلشيات المدعومة إيرانيا، قاسم مصلح، لاتهامه بتنفيذ هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تضم خبراء وجنود أمريكيين.

وتتبنى مليشيات مسلحة تتلقى الأوامر من طهران، هجمات متكررة بين الحين والأخر، تستهدف مصالح الولايات المتحدة ومقار قوات التحالف في العراق.



