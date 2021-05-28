ليتوانيا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين اتهمتهما بالتجسس

أعلنت ليتوانيا، الجمعة، طرد دبلوماسيَّين بيلاروسيَّين لقيامهما بأنشطة "لا تتوافق مع وضعهما كدبلوماسيين"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندزبيرجس، على "تويتر": "طلب من عنصري استخبارات بيلاروسيين يعملان تحت غطاء دبلوماسي مغادرة ليتوانيا".

وذكر بيان الوزارة أنه "تم استدعاء ممثل عن السفارة البيلاروسية لتسليمه مذكرة احتجاج على مواصلة قمع المجتمع المدني والإعلام المستقل في بيلاروسيا".

كما أشار لاندزبيرجس إلى أن الخطوة تأتي تضامنا مع لاتفيا، جارة ليتوانيا في منطقة البلطيق، والتي طُرد جميع موظفي سفارتها من بيلاروسيا.

وجاءت خطوة مينسك ردا على رفع السلطات اللاتفية علما للمعارضة البيلاروسية على فندق استخدمه مشاركون في بطولة لهوكي الجليد.

وتعرّضت بيلاروسيا لضغوط دولية شديدة بعدما حوّلت مسار رحلة تابعة لشركة طيران "راين اير" وأجبرتها على الهبوط في مينسك، الأحد، قبل أن تعتقل صحفيا معارضا كان على متنها.

وحظر الاتحاد الأوروبي شركات الطيران البيلاروسية ودعا تلك التابعة لدوله إلى عدم التحليق فوق المجال الجوي لبيلاروسيا وهدد بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو المدعوم من موسكو.