كرواتيا تستبدل "الميج" الروسية بـ"رافال" فرنسية مستعملة

أعلن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، الجمعة، أن بلاده وافقت على شراء مجموعة طائرات حربية مستعملة من فرنسا، بقيمة مليار يورو.

وستحل الطائرات من طراز "رافال" والبالغ عددها 12 مكان طائرات "ميج" روسية الصنع التي تملكها كرواتيا.

يأتي هذا في إطار أكبر عملية شراء للأسلحة تتمّها كرواتيا منذ حرب الاستقلال عن يوغوسلافيا في تسعينات القرن الماضي.

وفضّلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي العرض الفرنسي على عروض أخرى من إسرائيل والسويد والولايات المتحدة وتتوقع الحصول على أول 6 طائرات بحلول العام 2024.

وأفاد بلينكوفيتش خلال اجتماع للحكومة بأن العرض الفرنسي بتقديم الطائرات لقاء 999 مليون يورو كان الأفضل.

وصرّح "تحصل كروانيا على الطائرة الأفضل من ناحية التقييمات والمعدات مقابل السعر الأنسب".

بدورها، أشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بالاتفاقية التي اعتبرت أنها تعكس "تعزيز العلاقات الاستراتيجية" بين البلدين، مثمنة قرار زغرب الشراء من شريك أوروبي.

وقالت في بيان: "نبني طوبة طوبة أساس ثقافة أوروبية استراتيجية".

من جهة أخرى، أشار معارضون إلى أنه من الأجدر بالحكومة بأن تركّز جهودها على مساعدة الاقتصاد المتضرر جرّاء الوباء على التعافي بدلا من الإنفاق على التسلّح".

لكن وزير الدفاع ماريو بانوزيتش قال لوسائل إعلام محلية في وقت سابق الجمعة إن "قرار شراء الطائرات لا يعني تزويد الجيش بألعاب جديدة، بل هذه الطائرات هي أساس أمننا بكل بساطة".

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي عام 2009 ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي بعد 4 سنوات.

وتنفق كرواتيا أقل بقليل من مليار دولار كل عام على الدفاع، وفق بيانات حلف الأطلسي، وهو أقل من النسبة التي يوصي بها الحلف أعضاؤه وتبلغ 2% من إجمالي الناتج الداخلي لكل بلد.

لكن بلينكوفيتش أفاد أن عملية شراء الطائرات سترفع إنفاق كرواتيا إلى أكثر من عتبة 2% لأول مرة.