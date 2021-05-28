سعر بيتكوين في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة Bitcoin BTC في السعودية، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، بالتزامن مع هبوطها 7% عالميا.

وانخفض سعر العملة الرقمية الأشهر، في تعاملات الجمعة، إلي نحو 137.790 ألف ريال سعودي، وهو القيمة بالعملة المحلية للسعر العالمي الذي انخفض بنسبة 7% إلى نحو 36.785 ألف دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 3.25 مساء بتوقيت جرينتش.

وخلال تعاملات الجمعة، بلغ حجم التداولات لعملة بيتكوين المشفرة، نحو 46.34 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى 688.96 مليار دولار.

ولا توجد في السعودية منصات لتداول "بيتكوين"، ويعتبر البنك المركزي السعودي أن العملات الرقمية غير معتمدة في السعودية، وأن الاستثمار فيها مخاطرة كبيرة.

وحذر البنك في 2018 من التعامل، أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل السعودية.

وأكد أن العملات الافتراضية مثل "بيتكوين"، لا تُعدُّ عملات معتمدة في السعودية، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في السعودية غيرُ صحيح.

ونبه إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية، والعروض الترويجية للاستثمار، ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وأكد أن الاستثمار، والمضاربة، والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين.

وحذر البنك من عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال، وعمليات نصب واحتيال، بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبل المستثمرين الأفراد.

كما حذر من مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات، والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.