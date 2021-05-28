أعاق الجمهوريون، في مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي، من جانب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال أعضاء من الحزب الجمهوري خلال جلسة لمجلس الشيوخ، إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونجرس كافية.
وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديموقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة في مجلس الشيوخ، والتي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها.
وصوّت 6 جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمهوريون يعيقون تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.