الجمهوريون يعيقون تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على الكونجرس

أعاق الجمهوريون، في مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي، من جانب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال أعضاء من الحزب الجمهوري خلال جلسة لمجلس الشيوخ، إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونجرس كافية.



وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديموقراطيين لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة في مجلس الشيوخ، والتي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها.

وصوّت 6 جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي.