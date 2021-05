ابتسامة مدتها "ربع ثانية" قادته لعرش أثرياء العالم

ما بين عمله كمهندس صغير وتربعه على عرش أغنياء، حكايات وقصص من الكفاح، جعلته صاحب إمبراطورية ضخمة تضم 70 علامة تجارية.

بنحو 191 مليارد نجح الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، في حسم الصراع الذي شهدته قمة أثرياء العالم خلال الأيام الماضية، لتظل "ابتسامته البخيلة" السر في نجاحه كما يقول الخبراء.



وتمكن قطب الموضة الفرنسي اليوم الجمعة من إزاحة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس عن صدارة أغنياء العالم.

تخطت ثروة برنارد أرنو الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الفاخرة LVMH، ثروة جيف بيزوس المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية بنحو 3.6 مليار دولار.

وسجلت ثروة بيزوس اليوم الجمعة نحو 187.4 مليار دولار.





مكاسب ضخمة

ومنذ الإعلان عن قائمة فوربس لأغنياء العالم في 6 أبريل/نيسان 2021، زادت ثروة برنارد أرنو بنحو 41 مليار دولار، بينما زادت ثروة بيزوس بنحو 10.4 مليار دولار.

وكانت ثروة أرنو تبلغ حو 150 مليار دولار في أبريل/نيسان، وكان يحتل وقتها المركز الثالث في قائمة أثرياء العالم، أما بيزوس فكان يتربع على عرش أغنياء العالم بنحو 177 مليار دولار.





لم تكن حياة الملياردير الفرنسي مفروشة بالورود، فقد واجه العديد من المصاعب في حياته التي بدأها كمهندس في شركة الإنشاءات Ferret-Savinel، بعد تخرجه في جامعة Ecole Polytechnique الفرنسية الشهيرة.

وخلال مسيرته المهنية نجح أرنو في الترقي بالعديد من المناصب حتى أصبح في عام 1978 رئيسا لشركة Ferret-Savinel.





كانت هذه مجرد خطوة في مسيرة الرجل الذي نجح في التربع على عرش أغنياء العالم، حيث كانت المرحلة التالية، هي استثمار 15 مليون دولار جناها والده، الذي جمع ثروة صغيرة كان مصدرها قطاع التشييد.

استثمار

في عام 1985 اشترى برنارد أرنو بثروة والده دار الأزياء الفاخرة Christian Dior SE.

ومنذ هذا التوقيت بدأ أرنو مسيرة مختلفة، ليصبح قطب الموضة الأشهر في العالم، من خلال إمبراطورية تضم 70 علامة تجارية.

أرنو الملقب بـ"أفضل صناع الذوق في العالم"، يبلغ من العمر 72 عاما، يملك عشرات العلامات التجارية في قطاعات المشروبات والعطور والتجميل والفنادق.

ومن أهم الماركات التي يمتلكها، Louis Vuitton و Sephora، وChristian Dior، وGivenchy، وBelmond ، وصحيفة Le Parisien، وMake Up For Ever، وMaison Francis Kurkdjian، وFenty Beauty by Rihanna، وTAG Heuer.

عشرات العقارات

استثمارات أرنو تخطت حدود الموضة والتجميل والضيافة، لتصل إلى قطاع العقارات، حيث يملك عشرات العقارات حول العالم.

من أبرز العقارات التي يملكها برنارد أرنو، قصر Saint-Rémy-des-Landes Clairefontaine وفيلا في منطقة Saint-Tropez في جنوب فرنسا، ولديه عقارات مميزة في لوس أنجلوس وبيفيرلي هيلز ومرتفعات هوليوود هيلز.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، يملك الملياردير الفرنسي برنارد أرنو أيضا، جزيرة مساحتها 54 هكتارا في البهاماس، واليخت الفخم Symphony الذي تقدّر قيمته بنحو 10 ملايين يورو (12.19 مليون دولار) وطائرة خاصة من نوع Bombardier تقدّر قيمتها بنحو 48 مليون يورو (58.5 مليون دولار).

وأرنو هو أيضًا رئيس مجلس إدارة Groupe Arnault S.E، وهو متزوج من الكندية هيلين ميرسير، عازفة البيانو، ويعيش في فرنسا.





ثروة طائلة يمتلكها الملياردير الفرنسي، لكن تظل شركة LVMH هي مصدر ثروته، ويعمل 4 من أبنائه الخمسة معه في الشركة وهم فريديريك ودلفين وأنطوان وألكسندر.

طوال حياته المهنية لم يهنئ برنارد أرنو يوما أحد موظفيه، فهو يعبر عن رضاه بعملهم من خلال ابتسامة لا تزيد مدتها عن ربع ثانية، وفقا لصحيفة Capital الفرنسية.