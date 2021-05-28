قطر: مصر تلعب دورا قياديا ولمسنا روحا أخوية من السيسي

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن مصر من الدول الكبرى في المنطقة وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية.

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الوزير القطري "علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر، وهذا كان مقدر من جانب قطر".



وتابع: "عندما طويت صفحة الخلاف مع الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليس لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم".

وأضاف "جاءت الزيارة الأخيرة لتعزيز العلاقة الثنائية في مرحلة ما بعد الخلاف".

وفيما يتعلق بملف الإخوان، قال آل ثاني: "لم تتم إثارة هذا الملف حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان الثنائية، وكما قلت النقاط الخلافية هي نقاط نرى أنه من الممكن معالجتها، ونحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها".

ومضى قائلا إن "قطر ليست حزبا سياسيا ولا تتعامل مع حزب سياسي لوجوده في السلطة"، مضيفا "نحن نتعامل فقط مع حكومات ما دام أن الشخص منتخب من شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم الدولة".

وأوضح "نحن في قطر ليس لدينا أحزاب سياسية، ونتعامل مع الدول ونحترم المؤسسات في الحكومة المصرية".

الوزير القطري قال أيضا "اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان إيجابيا جدا ونحن نقدر استقباله لنا، ووجدنا روحا أخوية من ناحيته، وكانت هناك اتصالات هاتفية بين أمير البلاد والرئيس المصري سواء في شهر رمضان أو عيد الفطر، وهذه خطوات إيجابية نرى أن يتم البناء عليها".

والإثنين الماضي، زار وزير الخارجية القطري، مصر، في زيارة رسمية التقى خلالها السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري.