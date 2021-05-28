جنوب السودان.. جولة جديدة من مفاوضات السلام بروما في يونيو

تنطلق جولة جديدة من مباحثات روما للسلام بين الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، وتحالف الأحزاب غير الموقعة على اتفاق السلام، في يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت وساطة جمعية "سانت إيديغو" التابعة لوساطة الكنيسة الكاثوليكية، إن جولة المباحثات المقبلة بين الحكومة السودانية، والمجموعات الرافضة لاتفاق السلام ستناقش تجديد التزام الأطراف باتفاق وقف العدائيات، ووثيقة إعلان المبادئ.



وذكر باولو إمفاغلازيو سكرتير لجنة الوساطة في بيان له وصلت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه اليوم:" سنبدأ بمناقشة القضايا الأمنية لأنه بدون التوصل لاتفاق واضح لوقف إطلاق النار، فإنه سيكون من الصعب علينا مناقشة بقية المسائل السياسية الأخرى".



وأشار إلى أن الأطراف ستنتقل لمناقشة تفاصيل إعلان المبادئ بعد الفراغ من القضايا الأمنية.



وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن تحالف الأحزاب غير الموقعة على اتفاق السلام بالسودان، مقاطعته جلسات روما للتفاوض، احتجاجا على مقتل الجنرال "إبراهام واني" في 20 إبريل/نيسان الماضي في هجوم شنته مجموعة مجهولة بالعاصمة اليوغندية، كمبالا.



وتتهم مجموعات المعارضة، السلطات في جنوب السودان بالوقوف خلف الحادث، وهو ما تنفيه الأخيرة.



وفي 2019، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مباحثات للسلام بين الحكومة، ومجموعة من الفصائل الرافضة لاتفاق السلام بقيادة توماس سريلو رئيس حركة جبهة الخلاص، وفول ملونق أوان رئيس الجبهة المتحدة، وباقان أموم أوكيج رئيس الحركة الشعبية الأصل.

وجرت المباحثات بوساطة من جمعية "سانت إيديغو" التابعة للكنيسة الكاثوليكية بهدف إلحاق تلك المجموعات بعملية السلام.



وتوصلت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق مع المجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام عبر منبر روما يقضي بمشاركتها في آليات مراقبة وقف إطلاق النار.



ووقعت المجموعتان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على إعلان مبادئ يحدد مواجهات التفاوض والقضايا الجوهرية من بينها قضية الدستور، الفيدرالية، الحكم الرشيد، وقضايا الأرض والحدود، والقضايا المتعلقة بسيادة حكم القانون في جنوب السودان.

