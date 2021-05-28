الشرطة الألمانية تقتل رجلا هدد المارة بسكين في هامبورج

قتلت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، رجلا هدد المارة بسكين، في مدينة هامبورج وسط البلاد.
ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الرجل هدد سائقي السيارات بسكين، وألحق أضرارا بسيارات احتمى بها السائقين.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن الرجل هتف "الله أكبر" أكثر من مرة، لكن السلطات لم تؤكد أنه إرهابيا، أو هتف بهذه الطريقة.
وعلى الفور وصلت الشرطة للموقع قبل أن يتسبب الرجل في أي إصابات، وحاول رجال الشرطة إيقافه برزاز الفلفل في البداية، لكنه لم يستجيب.
وقالت مصادر أمنية للصحيفة ذاتها إن "عناصر الشرطة أطلقت النار على الرجل بعد أن هددهم بالسكين".
ولفظ المهاجم أنفاسه الأخيرة في الموقع رغم محاولات إسعافه.
ولم تعلق الشرطة بشكل رسمي على الواقعة حتى الساعة.
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