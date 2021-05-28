فيديو.. 7 معلومات عن "أرخص" هاتف يدعم 5G

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لغزو سوق الهواتف الذكية حول العالم، بأرخص هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس. ووفقا لتسريبات موقع "Technizo Concept" التكنولوجي، فإن هاتف Galaxy A22 5G يأتي بسعر منافس، يجعله من أرخص الهواتف الذكية التي تدعم 5G في 2021. أما فيما يخص وقت طرح الهاتف، فتوقعت التسريبات أن يظهر Galaxy A22 5G في الأسواق قبل نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري. ورصدت التسريبات 7 معلومات مهمة عن هاتف سامسونج الجديد: 1 ـ يبلغ سعر الهاتف Galaxy A22 5G نحو 185 يورو. 2 ـ يأتي هاتف سامسونج الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميجابيكسل. 3 ـ الهاتف مزود أيضا، بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل. 4 ـ الكاميرا الأمامية تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه. 5 ـ يحتوى هاتف سامسونج على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. 6 ـ ويأتي هاتف Galaxy A22 5G بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل. 7 ـ يتميز الهاتف بوجود نظام التشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1.



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