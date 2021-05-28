واشنطن تطالب ميانمار بالإفراج الفوري عن صحفي أمريكي

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، ميانمار إلى الإفراج الفوري عن صحفي أمريكي، كان يعمل هناك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنهم يشعرون بالقلق الشديد لاعتقال أمريكي يعمل صحفيا، وإنهم مارسوا ضغوطا على الحكومة للإفراج عنه".
وأضاف متحدث باسم الخارجية أن "مسؤولين قنصليين في السفارة الأمريكية في يانجون حاولوا زيارة الصحفي دانييل فينستر لكن لم يسُمح لهم بذلك".
ويعمل فينستر مديرا لتحرير (فرونتير ميانمار) أحد أكبر المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد.
وقال الموقع إن السلطات اعتقلته، الاثنين، في يانجون بينما كان يستعد للسفر إلى ماليزيا.
وتهيمن الاضطرابات على ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، واعتقلها هي ومسؤولي حزبها.
ورد الجيش على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدن والبلدات باستخدام القوة القاتلة، كما زادت الاشتباكات مع متمردين عرقيين في المناطق الحدودية ومليشيات تشكلت في الآونة الأخيرة.
وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حاليا 4120 شخصا، بينهم 20 حُكم عليهم بالإعدام.
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