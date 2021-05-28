موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أرخص طائرة وتسلا تتخلى عن الرادار

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
كشفت شركة بي إم دبليو عن طراز جديد من موديلاتها الكونفرتبل ذات السقف المشكوف، وهو M4 Competition Convertible xDrive لعام 2022.
بعد ما شهدته سيارات تسلا من حوادث متكررة أثناء عملها على نظام القيادة الذاتية، يسعى إيلون ماسك لتطوير النظام ليصبح أكثر دقة.
من ماركات السيارات التي احترفت صناعة الطائرات الخاصة، هي هوندا التي كشفت عن طائرة خاصة جديدة لعام 2022 وصفتها بـ"أكورد السماء".
رفعت فورد رصيدها لدى عشاق السيارات الكهربائية بإعلانها عن أول نسخة كهربائية من شاحنتها الشهيرة F-150 باسم البرق.
دعما لأسطولها من السيارات الكهربائية، أعلنت هيونداي عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2022 من طراز "كونا إلكتريك" (Kona Electric).
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