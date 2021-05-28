بتهمة تسريب امتحانات.. اعتقال 22 شرطيًا تركيًا

أصدرت السلطات التركية، قرارًا باعتقال 22 شرطيًا بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، المتهم بدبير مسرحية الانقلاب عام 2016

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصيحفة "تي 24" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الجمعة.



ووفق المصدر صدر القرار عن مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة، بزعم أن المطلوبين قاموا في العام 2012 بتسريب امتحانات لعناصر غولن في الجهاز؛ من أجل ترقيتهم في منصب مساعد مفوض.

وعقب صدور القرار قامت فرق فرع مكافحة الجرائم المالية بإدارة شرطة أنقرة، بمداهمة منازل المطلوبين لاعتقالهم.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ "مسرحية الانقلاب"، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.