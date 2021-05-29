"دبابة ومدفع".. محاكمة ألماني حول قبو المنزل لساحة قتال

بدأت في ألمانيا، الجمعة، محاكمة متقاعد يبلغ من العمر 84 عاما، كان يمتلك دبابة وأسلحة أخرى في قبو منزله.

وظهر المتقاعد كلاوس ديتر ف. مرتديا سترة رمادية، وبدلة داكنة بأزرار ذهبية، في أولى جلسات المحاكمة في مقاطعة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمالي ألمانيا.



وكان الرجل يحتفظ في موقف سيارات تحت الأرض في منزله الفاخر بضواحي كييل، بدبابة تعود ملكيتها إلى الجيش النازي بقيادة أدولف هتلر، ومعدات عسكرية أخرى.

ويتهم الادعاء العام الرجل الثمانيني بانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون الأسلحة وقانون المتفجرات، وفق صحيفة بيلد الألمانية "خاصة".

وتعود وقائع القضية إلى يونيو/حزيران 2015، عندما داهمت فرقة مكونة من 50 ضابط شرطة و20 جنديا بالجيش، منزل المتهم، لإخراج الدبابة، بعد أسابيع من اكتشافها من قبل فريق تحقيق من مكتب الادعاء العام.

واستغرقت عملية إخراج الدبابة، وهي من نوع "نمر" ويبلغ وزنها 45 طنا وطولها حوالي 8 أمتار، 9 ساعات كاملة.

وكان القبو يشبه مخزن الأسلحة، إذ عثرت السلطات على طوربيد وقذيفة هاون، ومدفع مضاد للطائرات عيار 8.8 سم، ورشاشات وبنادق هجومية ومسدسات وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة.

وجمع المليونير الثمانيني هذه الأسلحة التي تعود جميعها للجيش النازي على مدار سنوات.

ووفق محامي المتهم، جيرالد جويك، فإن العديد من الأسلحة التي عثر عليها كانت في بطاقة حيازة الرجل، أما الدبابة فغير صالحة للاستخدام، ولا توجد أي ذخيرة للمدفع المضاد للطائرات.

وتابع المحامي أن "موكله يقتني هذه الأسلحة لأنها تشبه قطع المتحف، ولا تستخدم في أي شيء عسكري".

لكن الغرفة الجنائية السابعة، وهي من ينظر القضية، ترى أن المدفع المضاد للطائرات فقط هو الصالح للاستخدام وينطبق عليه قوانين أسلحة الحرب، لكن باقي الأسلحة غير صالحة كمعدات عسكرية.

ويواجه المتهم احتمالية السجن عام واحد على الأقل بتهمة انتهاك قوانين أسلحة الحرب، ويمكن أن يصدر الحكم في يوليو/ تموز المقبل.