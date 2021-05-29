أفغانستان تعلق الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، إغلاق جميع المدارس والجامعات والمراكز التعليمية الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة في بيان المواطنين إلى اتباع إرشاداتها لمواجهة تفشي الوباء.



والأربعاء الماضي رجحت وزارة الصحة الأفغانية أن تشهد البلاد ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، داستاغير نزاري"الإهمال الموجود في المجتمع يتسبب في إطالة أمد فيروس كورونا، ما من شأنه أن يتسبب في انهيار القطاع الصحي بالبلاد".