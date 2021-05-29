بايدن يكشف نوايا الصين تجاه أمريكا عام 3035

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نوايا الصين تجاه بلاده بعد مرور 1014 عاما.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها الجمعة أمام عسكريين أمريكيين في قاعدة بولاية فيرجينيا، إن نظيره الصيني شي جين بينغ، يعتقد أن بلاده ستتمكن من "امتلاك" الولايات المتحدة بحلول عام 3035.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، بينها قناة "فوكس نيوز"، إلى أن الرئيس الأمريكي وقع في زلة لسان جديدة، مرجحة أنه كان يقصد أن الصين تريد "امتلاك أمريكا" حتى العام 2035 وليس 3035.

وتابع بايدن: "قضيت وقتا أكثر مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مما قام به أي زعيم آخر في العالم، أي 24 ساعة خلال لقاءات شخصية مع مترجم واحد، وقطعنا معا 70 ألف ميل في الصين وهنا. هو على إيمان صارم بأن الصين ستمتلك أمريكا بحلول العام 3035، لأن الأنظمة التسلطية قادرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع".









وحذر بايدن سابقا الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من "منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد" مع الصين كما اعتبر أن مواجهتها أكبر تحد لإدارته.



بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.