واشنطن تعتقل امرأة بتهمة انتهاك عقوبات إيران

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال امرأة حاولت انتهاك العقوبات المفروضة على إيران من خلال تصدير سلع إلى البلد الأخير.

وذكر موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، نقلا عن بيان صدر، أمس الجمعة، عن الوزارة، أن تينا تشين البالغة 47 عامًا، تمتلك شركة لبيع الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، وتتخذ من منزل السيدة مقرا لها".

وأوضح البيان أنه "بين نوفمبر (تشرين ثان) 2015 ومايو/ أيار 2019، تآمرت السيدة تشين مع آخرين لشراء سلع في الولايات المتحدة، وبيعها لأشخاص في إيران من خلال شركات في هونغ كونغ".

والسيدة تشين ليس لديها ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفي حالة إدانتها، ستواجه ما يصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون دولار.

وفي 2018، فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 و إيران في 2015، لترد الأخيرة بخفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية منذ 2019.

وحينها، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لإعادة فرض العقوبات على إيران، التي قال إنها ستضع "أقصى ضغط ممكن" على البلاد، معربا عن أمله في إجراء مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن ينتج عنها اتفاق آخر، أوسع نطاقا.

وكثفت الإدارة الأمريكية من الضغط على إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في محاولة لوقف شحنات النفط الإيرانية نهائيا.