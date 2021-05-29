تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 29 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم السبت، 28 مايو 2021، في التعاملات المبكرة لشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويواصل سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر.

وبلغ متوسط سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.17 جنيه في صرافات 3 بنوك، المشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.155 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

مؤسسات التمويل

وكشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن حزمة من الإنجازات المحققة على أرض الواقع بشهادة المؤسسات الدولية.

وقال معيط، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وتوقع وزير المالية المصري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.

وألقى المسؤول المصري الضوء على أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 22.18 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا عند نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.