تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 29 مايو 2021

استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 29 مايو 2021، خلال التعاملات المبكرة لشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، أمس.



والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" لأسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط السعر 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر في ميد بنك عند 18.96 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

تمويل جديد من صندوق النقد

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف صندوق النقد، في بيان "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".

وأوضح الصندوق، أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند 22.18 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي،51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.