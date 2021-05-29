قال مصدران لموقع أمريكي إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لطلب موافقة الرئيس جو بايدن على شن ضربات ضد المليشيات الموالية لإيران بالعراق.
يأتي ذلك بعد أيام من تعرض قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، لهجوم صاروخي، الإثنين الماضي، دون وقوع إصابات.
ويعد هذا الهجوم الأحدث ضمن هجمات مشابهة على مدار الأسابيع الماضية.
وقال مصدر مطلع على الوضع لموقع "ديلي كولر" الأمريكي، إن "الإدارة تنظر بجدية في مجموعة واسعة من الردود على عدوانية المليشيات (...) ضد الأمريكيين في العراق".
وأضاف مصدر آخر مطلع على الأمر، أن خطة العمليات والخيارات المتعددة سيتم مناقشتها مع البيت الأبيض من خلال مجلس الأمن القومي، لافتًا إلى أن المسؤولين في البنتاجون سيطلبون موافقة بايدن على أوامر الهجوم في وقت قريب، لكن دون أن يحدد إطار زمني معين.
ورجح المصدر الأول أن هذا الاجتماع ربما سيعقد الجمعة، لكن لم يتمكن "ديلي كولر" من تأكيد الأمر بشكل مستقل.
ورفض مجلس الأمن القومي التعليق على الوضع. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق، كما رفض متحدث باسم "البنتاجون" التعليق.
وذكر الموقع أنه "من غير الواضح ما إن كان بايدن سيوافق على مقترح البنتاجون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير أمريكي: "البنتاجون" يريد ضرب مليشيات مدعومة إيرانيا في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.