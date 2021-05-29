مصادر ترجح: وصول رئيس مخابرات مصر لفلسطين الأحد

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية" وصول رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، غدا الأحد، إلى فلسطين.

وقالت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن رئيس المخابرات المصرية سيصل على رأس وفد من المسؤولين المصريين إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مسؤولين كبارا من السلطة الفلسطينية سيكونون في استقبال المسؤول المصري، وسيطلعونه على واقع الحال في القطاع.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية أيضا مع قادة من حركة "حماس" في غزة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يصل اللواء كامل إلى رام الله لاحقا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي من الجانبين المصري أو الفلسطيني حول الزيارة.

وتأتي الزيارة في سياق جهود مصرية قادت إلى وقف إطلاق النار بغزة، في خطوة يجري تثبيتها عبر سلسلة من الخطوات وصولا إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود المصرية تحظى بالدعم الكامل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والعالم.

وأمس الجمعة، وصل وفد أمني مصري إلى غزة، في زيارة تعتبر الثالثة للقطاع منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة.



ومنذ وقف إطلاق في غزة، يجري الوفد المصري جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله وغزة، لاحتواء التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وترتيبات إعمار غزة.

وكشفت حركة حماس عن زيارة مرتقبة لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة، لبحث تفاصيل المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتهدئة والإعمار.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن الوفد المصري يعمل على 3 مسارات، الأول يشمل التأكد من التزام الطرفين بوقف إطلاق النار.

والثاني؛ الاتفاق على خطوات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض، والثالث جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي عبر السلطة الفلسطينية.

وأعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر يوم 21 مايو/ أيار الجاري، لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما قتل خلالها 255 فلسطينيا و13 إسرائيليا.