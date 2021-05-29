بعد أزمة التجسس.. 54 موظفا بسفارة روسيا يغادرون التشيك

قال المتحدث باسم السفارة الروسية بالتشيك نيكولاي برياكين، إن الـ54 موظفا في سفارة موسكو الذين أقالتهم التشيك غادروا براغ اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في التشيك ماريا سيمينوفا، أن الطائرة التي تقل المجموعة الأولى من موظفي السفارة الروسية في براغ، والتي تم تقليصها على قدم المساواة مع الجانب التشيكي، توجهت إلى موسكو.



وقالت سيمينوفا، "توجهت المجموعة الأولى من الدبلوماسيين والفنيين بالسفارة الروسية إلى موسكو اليوم السبت، وستوجه المجموعة الثانية من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية إلى موسكو في 31 مايو".

واتهمت براغ في منتصف أبريل / نيسان الماضي، الأجهزة الأمنية الروسية بالتورط في الانفجار الذي وقع في مستودعات عسكرية في فربيتيتسي وقامت بطرد 18 موظفًا بالسفارة الروسية من البلاد.

ورداً على ذلك، أعلنت موسكو أن 20 من موظفي البعثة الدبلوماسية التشيكية في روسيا أشخاصاً غير مرغوب بهم، مشيرة إلى أن الاتهامات المتعلقة بالانفجار وهمية وخالية تماما من الصحة ومختلقة.

وأشار الكرملين إلى أن اتهامات جمهورية التشيك غير المبررة ضد روسيا الاتحادية ألحقت ضررًا شديدًا بالعلاقات بين البلدين ، مؤكدا أيضًا أن هذه الاتهامات ضد روسيا هي جزء من الحملة واسعة النطاق التي يشنها الغرب ضد موسكو.