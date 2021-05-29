حفتر: لن نتردد في فرض السلام بالقوة في ليبيا

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن قواته على استعداد لخوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة إذا ما تمت عرقلته.

وقال حفتر في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق ثورة الكرامة، إن الجيش الليبي لا تزال أصابعه على الزناد، ولن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بقوة إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.

وأضاف أن استعراض القوات اليوم ليقول لليبيين هذا هو جيشكم، الذي قدم قوافل الشهداء في محاربة الإرهاب من أجل العزة والكرامة، ويفرض السلام ويحميه وبنى نفسه من العدم في أصعب الظروف.

وتابع: "بنينا مدارس ومراكز تدريب واستطعنا رغم الحظر الجائر على التسليح بناء الجيش لنضمن حماية حدودنا وسادتها ووحدة البلاد وأراضيها".

ويرى المشير حفتر أن الاستعراض يعيد السعادة في قلوب الليبيين الأحرار، ويلقي الرعب في قلوب أعداء الوطن الذين يحاولون الالتفاف على ما تم إنجازه برعاية دولية.

ونوه إلى أن جهود القوات المسلحة توجت بقطع دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب لتقضي على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية لترتفع مكانتها راية الأمن والسلام.

وأشار إلى أن العالم أدرك إصرار قواتنا على تحرير العاصمة وقرب تحريرنا لها فهرع إلى الحل السياسي السلمي الذي لا طالما دعي الجيش الليبي إليه سنوات كثيرة فقرر الاستجابة لدعوات العالم وإعطائهم الفرصة الأخيرة.

وقال المشير حفتر، إن انسحاب القوات إلى خط سرت الجفرة كان لإعطاء فرصة لحل المليشيات ونزع سلاحها والسعي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية من الشعب مباشرة دون أن ينوب عنه أحد في تقرير مصيره.

وشدد المشير خليفة حفتر على أنه ما كان للمسار السلمي أن يولد ويبصر النور لولا أن أطبقت القوات المسلحة على مغتصبي العاصمة الحصار الخانق.

وكرر المشير حفتر تحذيره قائلا: "نحن إذ ندعم مسار السلام نقول لأعداء السلام إن عدتم عدنا"، داعيا كل من يحمل السلاح خارج المنظومة العسكرية والأمنية أن يتقدم طوعا إلى الجهات المعنية وينخرط في مؤسسات الدولة.

وأشاد حفتر بدور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وبأعضائها الذين يعملون على إزالة كافة العراقيل، ونحيي فيهم روح الوطنية التي تحلوا بها ونؤكد دعمنا المطلق لهم".

واختتم المشير حفتر خطابه بالقول على :" أنه لا سلام مع الإرهاب ولا مع الاحتلال ولا مع المرتزقة لا سلام إلا مع يد الدولة".

ونظمت القيادة العامة للجيش الليبي، السبت، أضخم عرض عسكري في تاريخ البلاد احتفالا بذكرى انطلاق "ثورة الكرامة 2014" بمشاركة مئات الكراديس وآلاف العربات المسلحة من جميع وحدات وصنوف القوات المسلحة، بحسب تصريحات للواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي.