في مراسم غير معلنة.. زواج رئيس وزراء بريطانيا

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، اليوم السبت.
ورفضت متحدثة باسم مكتب جونسون في داونينج ستريت التعليق على التقارير.
وقالت الصحيفة، إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن، حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.
وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.
ويعيش جونسون البالغ من العمر 56 عاما، وسيموندس 33 عاما سويا في داونينج ستريت، منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا.
وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل/ نيسان الماضي.
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