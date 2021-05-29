على متن قارب.. يوم ثان من قمة بوتين ولوكاشنكو

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو يوما ثانيا من المباحثات وسط صخب دولي أثاره اعتراض مينسك طائرة أوروبية.

واستضاف الرئيس الروسي نظيره، يومي الجمعة والسبت في مدينة سوتشي الساحلية على البحر الأسود في الوقت الذي تتعرض فيه مينسك لإجراءات عقابية أوروبية.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، "أمس كان اليوم الرسمي للمحادثات، واليوم للشق غير الرسمي"، مضيفا أن الرئيسين "استفادا من الطقس الجيد" وذهبا "للقيام برحلة على متن قارب".

ونشرت قناة "بول بريفوغو" على منصة تلجرام، وهي تعدّ قناة غير رسمية للرئاسة البيلاروسية، صورة تظهر الرئيسين وهما يتحادثان بملابس غير رسمية وكانا على متن قارب على ما يبدو.





وأفاد بيسكوف أنّ بوتين ولوكاشنكو ركّزا في مباحثاتهما على "التعاون الاقتصادي" و"مكافحة وباء" كوفيد-19، وإنّما أيضاً على مسألة تغيير مينسك مسار طائرة "راين اير" وتوقيف الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا اللذين كانا على متنها.

وأثار هذا الاعتراض فوق الأراضي البيلاروسية لرحلة جوية بين أثينا وفيلنيوس الاستياء في أوروبا والولايات المتحدة حيث جرى تبني عقوبات بحق نظام لوكاشنكو، بما يشمل الطلب من شركات الطيران الالتفاف على المجال الجوّي لبيلاروس.

وأضاف بيسكوف أنّ "لوكاشنكو قدّم لنظيره معلومات تفصيلية عمّا جرى على متن طائرة راين اير"، لافتاً إلى أنّ روسيا لا تتخذ موقفًا "غير مكترث بمصير" صوفيا سابيغا.

ووفق الكرملين فإن لوكاشنكو "لم يعرب عن طلبات لمزيد من المساعدة الاقتصادية" من روسيا التي تعدّ بالفعل الدائن الرئيسي لبيلاروس، لكنهما اتفقا على العمل على "تنظيم الربط الجوي" بين بلديهما في ضوء القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وكرر بيسكوف أنّ موسكو تريد "تحقيقا معمقاً" في ملابسات اعتراض طائرة "راين اير"، واتهم الغرب بالتوصل إلى "استنتاجات متسرعة"

دامت المباحثات بين الرجلين الجمعة لأكثر من خمس ساعات، ولم يكشف عن فحواها.





ويعتقد لوكاشينكو أن أوروبا تريد "خنق" بلاده التي استُهدف العديد من كبار مسؤوليها بالفعل بعقوبات بسبب القمع الذي طاول منتقدي النظام منذ انطلاق حركة الاحتجاج غير المسبوقة عام 2020.

ودعت الرئيسة الإستونية كيرستي كالجولايد الجمعة الغرب إلى الذهاب أبعد من ذلك في العقوبات، ووقف "تدفق الأموال" التي تذهب إلى ألكسندر لوكاشنكو.

من جانبها، قدمت بروكسل مشروع دعم لبيلاروسيا يقدم ما يصل إلى 3 مليارات يورو كمساعدة للبلاد في حال بدء تحول ديموقراطي وتنحي لوكاشينكو عن السلطة.

ودعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون "أكثر شجاعة وقوة" وفرض عقوبات إضافية على بيلاروس، بعد تحويل مسار طائرة رايان إير.