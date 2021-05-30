قبل الانطلاق بسيارة الكارافان.. افحص هذه الأشياء جيدا

تشهد الرحلات وسط الطبيعية بسيارات الكارافان حاليا شعبية كبيرة في ظل جائحة كورونا، لكن قبل الانطلاق عليك بفحص عدة أشياء جيدا

ونصحت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة بإجراء بعض الفحوصات الفنية قبل الانطلاق بسيارات الكارافان على الطريق ومنها:

الإطارات

أشارت الهيئة الفنية إلى أنه نادرا ما يتم تشغيل سيارات الكارافان خلال شهور السنة الباردة، ولذلك يجب فحص الإطارات بصفة خاصة قبل الانطلاق بسيارات الكارافان خلال شهور الصيف، نظرا لأن الإطارات قد تتضرر بشدة من جراء التوقف لفترة طويلة، علاوة على أنه يجب استبدال الإطارات، التي يزيد عمرها على 7 سنوات، بإطارات جديدة.

الإضاءة والبطارية

تعد تجهيزات الإضاءة والبطارية من العناصر الهامة، التي يجب فحصها في سيارات الكارافان، وإذا لم تعمل اللمبات أو المصابيح فقد يرجع ذلك إلى وجود عطل في المصاهر أو لمبات الإضاءة، وفي مثل هذه الحالات يمكن استعمال اسبراي الملامسات، علاوة على أنه يمكن رشه كإجراء وقائي.

نظام الغاز

ونصح خبراء الهيئة الألمانية أيضا بإلقاء نظرة فاحصة على مكونات نظام الغاز في سيارة الكارافان وخاصة الخراطيم، والتي قد تتعرض لتشققات وأضرار بسبب البرودة والتقادم.

كما أنه من المهم أيضا إجراء اختبار للمكابح قبل الانطلاق بسيارات الكارافان على الطريق، والتحقق مما إذا كانت المكابح تعمل بصورة سليمة، وإذا ظهر عطل في المكابح فمن الأفضل إصلاحه لدى الورش الفنية المتخصصة.