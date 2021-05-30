صور.. أول ضرير صيني يتسلق جبل إيفرست

تسلق الصيني تشانج هونج أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي، ليصبح بذلك أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست.
وقال تشانج، البالغ من العمر 46 عاما، لرويترز: "بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما من إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به".
وأكمل تشانج عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في 24 مايو/ أيار وعاد إلى معسكر عند القاعدة، الخميس.
ولد تشانج في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الجلوكوما.
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