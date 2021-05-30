انطلاق الانتخابات البرلمانية في قبرص اليوم

يتوجه الناخبون في قبرص لصناديق الاقتراع، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في عملية من المرجح أن تظهر تراجعا في دعم الأحزاب الرئيسية.

ويسعى 659 مرشحا يمثلون أكثر من 10 أحزاب إلى الحصول على مقاعد في انتخابات من المرجح ألا تسفر عن أغلبية مطلقة طبقا لنتائج الانتخابات التي جرت على مدى عشرات السنين.

وتعد هذه الانتخابات اختبارا للولاءات التي قد تتشكل قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2023.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن تستفيد الأحزاب الصغيرة من فضائح الفساد المتكررة في السنوات الأخيرة مما يؤدي إلى تراجع هيمنة حزب التجمع الديمقراطي اليميني الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس والحزب التقدمي للشعب العامل الشيوعي الذي يمثل الدعامة التقليدية الأخرى للسياسة القبرصية.

ويحق لأكثر من 558 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 56 نائبا في مجلس النواب القبرصي في الانتخابات التي تُجرى كل خمس سنوات.

ويبدأ التصويت في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش وينتهي في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.