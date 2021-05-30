سترة مكيفة لقائدي الدراجات النارية.. كيف تعمل وكم سعرها؟

أعلنت شركة شيل رايد عن تطوير سترة جديدة لقائدي الدراجات النارية، فكيف تعمل هذه السترة؟

ووفق شيل رايد الفرنسية فإن السترة المكيفة مناسبة لجميع فصول العام بفضل نظام مكيف داخلي.

وتعمل السترة بالكهرباء ويمكن ارتداؤها تحت الملابس الواقية التقليدية.



ولتنظيم درجة الحرارة، تستخدم السترة قنوات تبريد تمر عبر منطقة الصدر والظهر، يدور فيها سائل يتكون من الماء وبعض الإضافات غير الضارة.

ويخرج خرطومان من السترة ويتصلان بوحدة التحكم المركبة على المقود، وهو ما يعمل على إغلاق الدائرة الهيدروليكية.

كما أن السترة المكيفة متصلة أيضا بالنظام الكهربائي الموجود بالدراجة النارية.

كيف تعمل السترة المكيفة؟

إذا كانت هناك حاجة للتبريد، يتم تمرير سائل التبريد من خلال المبرد، وإذا كانت هناك حاجة للحرارة، فسيتم تسخين السائل كهربائيا، ويمكن للنظام تحقيق درجات حرارة تتراوح من 18 إلى 38 درجة في السترة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد درجة الحرارة مباشرة على وحدة التحكم، كما يتم تنبيه قائد الدراجة النارية عند نسيان فصل وصلة الخرطوم من الدراجة إلى السترة قبل النزول من خلال نغمة تنبيه عند إيقاف تشغيل المحرك.

ومن المتوقع أن يتم طرح السترة الجديدة خلال العام القادم بسعر يصل إلى 1190 يورو.