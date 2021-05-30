انتفاضة اللحوم "تأكل" الأرجنتين.. حظر تصدير

تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الأرجنتين ضد قرارات حكومية فرضت حظرا على تصدير اللحوم، حيث هدد المنتجون بزيادة إجراءات الاحتجاج.

وحظر تصدير اللحوم هو إجراء طارئ اتخذته الحكومة الأرجنتينية في محاولة لتعزيز المعروض من اللحوم محليا بسبب ارتفاع معدل التضخم، وسط أزمة اقتصادية طويلة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.



وفي 18 مايو/أيار الجاري، برر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز قرار الحكومة بفرض حظر لمدة 30 يوما على تصدير اللحم البقري بالقول إن أسعار اللحوم المحلية ارتفعت بدون أي سبب.

وأدت هذه الخطوة إلى مواجهة بين الحكومة والقطاع الزراعي القوي في البلاد الذي يهيمن على الصادرات التي تعد مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

وتعد الأرجنتين مصدرا رئيسيا للحبوب بما في ذلك فول الصويا والذرة والقمح كما أنها أحد أكبر المصدرين في العالم للحوم الأبقار.

وأوقف المزارعون التجارة المحلية للماشية احتجاجا على الحظر، وقال خورخي كيمز رئيس الاتحادات الريفية الأرجنتينية لمحطة اذاعية "إذا لم نحصل على إجابات (من الحكومة) سيطلب المنتجون اتخاذ إجراءات أعمق يشارك فيها القطاع الزراعي بأكمله".

ودافع الرئيس الأرجنتيني في مقابلة مع إذاعة راديو 10 وقت صدور القرار قائلا إن "موضوع أسعار اللحم البقري يخرج بوضوح عن السيطرة".

وأضاف أن الطلب الخارجي على اللحم البقري "خلق تشوهات في الأسعار المحلية لا يمكن التساهل معها أكثر من ذلك. لا يمكن أن نظل نرى أسعار اللحم ترتفع شهرا بعد شهر دون أي مبرر"، مشيرا إلى أن فرض رسوم على صادرات اللحم البقري "يعتبر خيارا" مطروحا.

من ناحية أخرى أشار فرنانديز خلال المقابلة إلى أنه حصل على دعم من القادة الأوروبيين بشأن الرسوم الإضافية على ديون بلاده لصندوق النقد الدولي.

انكماش الاقتصاد الأرجنتيني

وتعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية حادة وأزمة ديون خارجية متفاقمة، وجاءت الأزمة اقتصادية وسطت جائحة كوفيد-19.

وسجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشا للشهر الثاني على التوالي في مارس/آذار الماضي مع تسبب التضخم المتسارع في تقليص مكاسب الأجور، حسبما تقرير وكالة بلومبرج.

وقالت بلومبرج إن النشاط الاقتصادي تراجع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر فبراير/شباط الماضي، وهو أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 1%.

وقوض التضخم الأسرع في الشهر الثاني على التوالي في الأرجنتين نمو الأجور الحقيقية في مارس/آذار، مما تسبب في تهميش مكاسب الأجور بعد أشهر من الخسائر.

ويرى مسؤولون حكوميون أرجنتينيون أن هذا العام سيشهد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7%، ليخرج من 3 سنوات متتالية من الانكماش.

رقم قياسي بإصابات كورونا

ومساء الخميس الماضي، أعلنت الأرجنتين تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، على الرغم من إجراءات الإغلاق التي فرضتها البلاد.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء الخميس إن البلاد سجلت 41 ألفا و 80 إصابة خلال 24 ساعة، وكان الرقم القياسي اليومي السابق قد بلغ 39 الفا و 652 إصابة جديدة سجلته البلاد قبل نحو أسبوع.

وبلغ إجمالي الإصابات في الأرجنتين حتى الآن حوالي 3.6 مليون شخص وتوفي أكثر من 76 ألف مصاب، وفقا للأرقام الرسمية، وتزيد نسبة إشغال وحدات العناية المركزة عن 75 %.

وفرضت الحكومة إغلاقا صارما لوقف انتشار الفيروس في المناطق الأكثر تضرراً بشكل خاص، حيث لا يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم بين الساعة 6 مساءً والساعة 6 صباحًا.

ولا يُسمح للأرجنتينيين بالخروج خلال فترات النهار إلا في المناطق القريبة من منازلهم، كما لا يسمح سوى بفتح المتاجر الضرورية.

كما تم فرض حظر على النشاط الاجتماعي والديني والرياضي. كما أغلقت المدارس ورياض الأطفال.