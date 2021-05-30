من هو محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد؟

وسط تضارب كبير بين مسؤلي النظام الإيراني حول هوية محافظ البنك المركزي الجديد، كشفت مصادر عن تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني حميد بور محمدي محافظاً للبنك المركزي خلفاً لـ"عبدالناصر همتي"، رغم نفي حميد.

كان روحاني قد أقال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي من منصبه بسبب إصرار الأخير على استمراره في سباق الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية اليوم الأحد.



ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الإيرانية في يونيو المقبل.

وأوضحت الوكالة أن "روحاني طلب من نائب محافظ البنك المركزي أكبر كميجاني بحضور اجتماع اللجنة الاقتصادية في الحكومة الإيرانية".

وبدأت الخلافات بين روحاني وهمتي تتسع بعدما أصر الأخير على البقاء في منافسة الانتخابات الرئاسية، فيما أكد همتي أن الحملة الانتخابية لن تؤثر على عمله في البنك المركزي.

وأشارت مصادر إيرانية في وقت سابق إلى أن الرئيس حسن روحاني تفاوض مع عدة أشخاص لقبول تولي منصب محافظ البنك المركزي بدلاً من عبد الناصر همتي.



وبعدما أغلقت عملية التسوية بين روحاني وهمتي، أوكل الأخير قرار إقالته من منصبه بيد الرئيس، وشهدت العملة الإيرانية أمس السبت انهيارا جديداً بعدما جرى تداوله نبأ عزم روحاني إقالة همتي من منصبه.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد بقيمة 25 ألف تومان بعدما كان حتى يوم الخميس الماضي بقيمة 22 ألف تومان.

من هو حميد بور محمدي؟

وحميد بور محمدي هو من مواليد عام 1967 من مقاطعة "أردل" التابعة لمحافظة تشاهارمحال وبختياري، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي الإيراني خلال رئاسة محمود بهمني الذي تولى هذا المنصب في الولاية الثانية عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009 وحتى 2013.



كما يعد حميد بور محمدي من كبير مستشاري "طهماسبي مظاهري"، محافظ البنك المركزي الأسبق في حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في 1997 –2005.

كما شغل محمدي منصب نائب وزير الاقتصاد والمالية للبنك المركزي في عهد صفدار حسيني خلال توليه هذا المنصب في حكومة خاتمي.

وفي حكومة حسن روحاني يشغل حميد بور محمدي منصب نائب مدير منظمة الإدارة والتخطيط التي يرأسها محمد باقر نوبخت.

وفي عام 2011 جرى اعتقاله بتهمة اختلاس مبلغ قدره 3 مليارات تومان إيراني وجرى الإفراج عنه بكفالة.