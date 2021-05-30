كيف احتفى وزير الخارجية الإسرائليي فور وصوله مصر؟

" شكرا وزير خارجية مصر سامح شكري".. بهذه العبارة احتفى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي بزيارته الأولى لمصر.

وبمناسبة هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ 13 عاما، كتب أشكنازي تغريدة باللغة العربية، محتفيا بوصوله إلى مصر، اليوم الأحد.



وجاء في تغريدته: " شكرا وزير خارجية مصر سامح شكري على دعوتك وهي أول زيارة لوزير خارجية اسرائيلي لمصر منذ 13 عاما"

وأضاف: "سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة، وإعادة بناء القطاع تحت اشراف دولي".

وفي معرض حديثه عن أهداف زيارته، أشار إلى أنها ستشمل أيضا "التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس".





وسيلتقي أشكنازي مع نظيره المصري سامح شكري الذي وجّه له الدعوة لزيارة القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل.

وتلعب القاهرة دورا محوريا وأساسيا بين إسرائيل والفلسطينيين بداية بوقف إطلاق النار الذي أخمد نيران تصعيد استمر 11 يوما، في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن ثم تثبيت هذا الاتفاق، وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى تهدئة دائمة.





وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"، كشفت أن سيخبر المصريين "أن أي اتفاق يجب أن يشمل إعادة جثتي جنديين يعتقد أنهما قتلا في حرب غزة عام 2014، بالإضافة إلى إطلاق سراح مدنيين اثنين يعتقد أن حماس تحتجزهما".

وتتوسط مصر منذ سنوات لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل التي تعتقل أكثر من 4500 فلسطيني في سجونها.