مقتل مسؤول مرقد شيعي برصاص مجهولين شمالي طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بمقتل مسؤول مرقد شيعي، برصاص مجهولين شمالي العاصمة طهران.
ووفق ما نقلته مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" عن إعلام إيراني، فقد اغتال مسلحون مجهولون، سعيد طاهري رئيس لجنة التنسيق والإعمار في "مرقد صالح بن موسى الكاظم" التابع لدائرة الأوقاف الدينية.
وجرت الحادثة أمام منزله بمنطقة تجريش شمال العاصمة طهران، حيث أصيب بثلاث طلقات نارية توفي على إثرها قبل وصوله المستشفى.
وعلى الفور، فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.
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