لتصويت بلاده ضدها.. إسرائيل تستدعي سفير الفلبين

استدعت الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفير الفلبين بتل أبيب لتوضيح موقف بلاده حول التصويت لصالح قرار أممي بتشكيل لجنة تحقيق ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تم استدعاء سفير الفلبين في إسرائيل، ماكيروج ألبرتو، لمناقشة استيضاحية في وزارة الخارجية بعد تصويت الفلبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن الأحداث المحيطة بعملية حارس الأسوار".

وأضافت: "أوضح نائب المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جلعاد كوهين للسفير أن تصويت بلاده غير مقبول لإسرائيل، ويمثل مكافأة للإرهاب".

وجددت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبار أن "مجلس حقوق الإنسان مؤسسة متحيزة ومعادية لإسرائيل، والقرار الذي تم اتخاذه هو قرار متحيز بشكل صارخ".

وقال كوهين: "من غير المقبول أن تؤيد دولة مثل الفلبين، التي تعاني هي نفسها إرهابا متطرفا في جنوب البلاد، مشروع قرار يتجاهل جرائم حرب منظمة حماس الإرهابية"، وفق البيان.

وأضاف :"تتوقع إسرائيل من أصدقاء مثل الفلبين ألا يدعموا المقترحات التي تعزز الإرهاب وأن يقفوا إلى جانبنا خلال هذا الوقت".