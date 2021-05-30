إيران تقمع الأقليات.. السجن 3 أعوام لـ4 بهائيين

ضمن سلسلة قمع الأقليات الدينية والقومية، قالت منظمة حقوقية، الأحد، إن محكمة إيرانية عاقبت 4 إيرانيين من الطائفة البهائية بالسجن 3 سنوات.
وقالت منظمة "هرانا" لمراقبة حقوق الإنسان في إيران على موقعها الرسمي، إن "الفرع 36 بمحكمة استئناف طهران أيد أحكام السجن بحق منى محرابي، وإلهام كرم بيشة، وأفسانة يادغار أردستاني وإحسان الله ياديغار أردستاني من الطائفة البهائية".
وأضافت أن "الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران كان قد عاقب هؤلاء الأربعة بالسجن 3 سنوات لكل متهم".
ووجهت إلى الأشخاص الأربعة مزاعم "العضوية في منظمة غير مشروعة بهدف زعزعة أمن البلاد".
واضطهاد وحتى قتل البهائيين في إيران مستمر منذ عقود، ويتعرض أنباء تلك الطائفة للاضطهاد والقيود القانونية في إيران بسبب معتقداتهم الدينية.
وعقب ثورة إيران عام 1979، تم تشديد تلك القيود حيث لا تسمح طهران لأبناء تلك الطائفة بالدراسة على مستويات أعلى، وهم ممنوعون من تولي مناصب عامة، واعتُقل الكثير منهم أو حوكموا أو سجنوا أو أوقفوا عن العمل بسبب أنشطتهم الدينية والاجتماعية.
وانتقد المجتمع البهائي الدولي مرارًا وتكرارًا الحكومة الإيرانية لانتهاكها الممنهج لحقوق أتباعها.
وتزعم إيران أتباع الديانة البهائية "جماعة منحرفة" عن الطائفة الشيعية، وتقول الطائفة إن عدد أتباعها يضاهي 7 ملايين حول العالم.
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