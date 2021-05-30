استطلاع يتوقع فوز الحزب الحاكم في قبرص بالانتخابات البرلمانية

توقع استطلاع للرأي فوز حزب التجمع الديمقراطي اليميني الحاكم في قبرص بما يتراوح بين 24 و28 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون القبرصي، لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، تقدم المحافظين الذين يحكمون الجزيرة بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد.



وبحسب الاستطلاع، يتوقع فوز حزب التجمع الديمقراطي اليميني الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس ويليه الحزب التقدمي للشعب العامل الشيوعي الذي يمثل الدعامة التقليدية الأخرى للسياسة القبرصية بنسبة بين 23 و27 بالمئة.

وتستند النتيجة، طبقا لوكالة رويترز للأنباء، إلى آراء 75 % من 3200 ناخب شاركوا في الاستطلاع.

وتوجه الناخبون في قبرص لصناديق الاقتراع، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في عملية من المرجح أن تظهر تراجعا في دعم الأحزاب الرئيسية.





ويسعى 659 مرشحا يمثلون أكثر من 10 أحزاب إلى الحصول على مقاعد في انتخابات من المرجح ألا تسفر عن أغلبية مطلقة طبقا لنتائج الانتخابات التي جرت على مدى عشرات السنين.

وتعد هذه الانتخابات اختبارا للولاءات التي قد تتشكل قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2023.

ويحق لأكثر من 558 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 56 نائبا في مجلس النواب القبرصي في الانتخابات التي تُجرى كل خمس سنوات.