إيران تتهم فرنسيا بالتجسس.. جريمة تقود للإعدام وباريس تحتج

رفضت فرنسا الاتهامات الإيرانية الموجهة إلى الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ عام، معتبرة أنها غير مفهومة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الاتهامات بـ"التجسس" التي وجّهتها طهران إلى بنجامان بريير "غير مفهومة"، وذلك في ردّ فعل أُرسل إلى وكالة فرانس برس.
وأشارت الوزارة إلى أن بريير الذي سيُحاكم بحسب محاميه في إيران بتهمة "التجسس"، "كان في رحلة سياحية في إيران".
وأوضحت أن "الاتهامات التي يواجهها غير مفهومة"، مؤكدةً أنها "ليست على علم بأي عنصر من المحتمل أن يدعم" هذه الاتهامات الإيرانية.
وكان محامي الفرنسي بنجامان بريير قد أعلن أن موكله سيحاكم بتهمة "التجسس" و"الدعاية ضد النظام" السياسي في إيران.
وحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.
وقال المحامي سعيد دهقان، لوكالة "فرانس برس": إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة الملاحقات، موضحا أن "المدعي العام الإيراني يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية".
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