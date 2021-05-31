إكسبو 2020 دبي.. رسالة سلام من الإمارات إلى العالم

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي، إن المعرض رسالة سلام من الإمارات للعالم.

واستقبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في قصره ماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى الدولة، وعددا من رؤساء الطوائف الدينية.



وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسويسرا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.





مناقشات مهمة

وناقش الجانبان مشاركة سويسرا في معرض إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى مساهمة الديانات المختلفة في هذا الحدث الدولي المهم من أجل تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك، ومبدأ "الوحدة في التنوع"، استنادا إلى مبادئ الأخوة الإنسانية، عبر إطلاق العديد من حلقات النقاش واللقاءات والحوارات وعرض المواد المرئية وغيرها من المبادرات التي تعزز مفاهيم التسامح والتآلف والتآزر والحوار بين الجميع لخير الإنسانية جمعاء، خلال الحدث الأكبر والأعرق على مستوى العالم.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعلي من قيم التسامح والسلام والتضامن الإنساني بين بني البشر، انطلاقا من أسس راسخة في علاقتها مع جميع دول العالم بما يحقق السلام والازدهار على مستوى العالم.

رسالة سلام

وقال إن إكسبو 2020 دبي رسالة سلام وتسامح من الإمارات إلى دول العالم أجمع، تحمل قيما ومبادئ سامية تترجم التعايش السلمي والتآخي بين مختلف الطوائف والأديان مجتمعة، تحت مظلة واحدة خلال الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وعبر عن التزام الإمارات الكامل بتعزيز نهج التعاون وقيم السلام والتسامح على مستوى العالم.. وقال إن أكسبو 2020 دبي سيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وستنعقد فعالياته في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 200 جهة ويدعو الزوار من كل بقاع الأرض للمشاركة في أن نصنع معا عالما جديدا على مدى ستة أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.

من جهته أكد ماسيمو بادجي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما أن الإمارات تقود الجهود العالمية في إرساء قيم السلام والتسامح والتآخي في إطار من الاحترام المتبادل لما فيه صالح دول العالم أجمع من أجل مستقبل مشرق.





وأشاد رؤساء الطوائف الدينية باستعدادات الإمارات وجاهزيتها العالية لاستقبال العالم خلال إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأكبر الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، لتدشن الإمارات مرحلة جديدة لما بعد "كوفيد-19"، عنوانها بالعمل معا نصنع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

وقال ماسيمو بادجي ورؤساء الطوائف الدينية إن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجا متفردا في التسامح والسلام والتضامن الإنساني، يشار إليه من خلال تعزيز التعاون الدولي ومساندة المجتمعات والشعوب مع اختلاف معتقداتهم وأعراقهم لتخطي العديد من الأزمات العالمية دون النظر إلى لون أو دين أو عرق لتجسد أبهى صور الأخوة الإنسانية.