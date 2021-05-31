"حماس" مستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإنجاز تبادل أسرى

أبدى يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، استعداد حركته لمفاوضات غير مباشرة وعاجلة لإنجاز ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال السنوار، للصحفيين خلال وضع حجر الأساس لمدينة سكنية مصرية: "إن شاء الله يكون أمامنا فرصة لتحريك ملف تبادل الأسرى اليوم هناك فرصة حقيقية لحدوث تقدم"، معتبرا أن هذا الملف حدث به حراك في السابق ولكن تعطل بسبب الأوضاع الداخلية في إسرائيل.



وأضاف السنوار قائلا: "جاهزون لمفاوضات غير مباشرة وعاجلة لإنجاز هذا الملف".



وحول المدينة السكنية المصرية، أكد السنوار أن "هذا نموذج مقترح وعينة تخضع للدراسة من جهات الاختصاص، كاشفا عن مدن وأحياء سكنية "لأبناء شعبنا وللأجيال الشابة بفعل صمود شعبنا وبفعل الدور المصري".

وأشار إلى أنه سيجري خلال الأيام الماضية دعوات للقاءات فلسطينية واسعة في القاهرة "لنبدأ بحوار جاد لننهض مرة واحدة متجمعين".

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، إن اللقاء ناقش عدة ملفات أهمها ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هجماتها على غزة والقدس والشيخ جراح، ورفع الحصار عن غزة بالكامل.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى "ترتيب البيت الفلسطيني والإعمار وضرورة الإسراع فيه"، مضيفا :"رحبنا بكل جهود إعمار البيوت المدمرة والأبراج والمزارع والبنية التحتية وسنكون مساهمين وداعمين لهذه الجهود".

وفور وصول رئيس المخابرات المصرية على رأس وفد مصري، استقبلته الحفاوة الفلسطينية بملصقات كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعلام بلاده في شوارع غزة.

وكان الرئيس المصري قد تعهد بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار القطاع المحاصر.