ألمانيا تكشف أسباب تواجد قواتها في مالي

أكدت ألمانيا أن مكافحة الإرهاب وتعدد الانقلابات في مالي هي أحد أهم أسباب نشر قواتها في هذا البلد المضطرب.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي وفي بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الإثنين ، إن هذا أمر مهم في الحرب ضد الإرهابيين في منطقة الساحل وكذلك عقب الانقلاب العسكري الأخير.

وأضاف زايبرت قائلا: "إذا تزعزع استقرار دول الساحل عبر الإرهاب الذي يهددها باستمرار، فستكون لذلك آثار إنسانية مباشرة على ملايين البشر وعلى منطقة كبيرة في أفريقيا".

وأشار إلى انتشار الإرهاب في مالي لا يمكن أن يصب في الصالح الأوروبي، موضحا أن هذا هو سبب دعم فرنسا للحرب ضد الإرهاب في السنوات الأخيرة.

وتابع القول " لا أحد يريد أن ينكر أن هذا أمر صعب التحقيق دائما في المنطقة، وأنه لا يوجد تقدم فحسب، بل هناك انتكاسات أيضا".

ولفت زايبرت إلى أن الحكومة الألمانية أدانت صراحة إقالة الرئيس المؤقت السابق ورئيس الوزراء وأيدت مطالب مجموعة "إيكواس" الاقتصادية لغرب أفريقيا، التي علقت عضوية مالي في عطلة نهاية الأسبوع وبعد يومين من إعلان الزعيم الانقلابي عاصمي جويتا رئيسا مؤقتا جديدا.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ردا على سؤال حول وضع العمليات في مالي، إن الجنود ينفذون المهمة التي كلفهم بها السياسيون، مشيرا إلى التقييمات السياسية الحالية على الصعيدين الوطني والدولي، التي لا يمكن تجاوزها الآن/ بحسب تعبيره/.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي في التكتل الإقليمي على خلفية الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن المجموعة قررت ذلك عقب قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي جويتا، قائد انقلاب مالي، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وبدأ قادة دول غرب أفريقيا الأحد في أكرا، محادثات مغلقة لحسم المسألة الشائكة المتعلقة بردّهم على الانقلابين اللذين قام بهما الجيش المالي، في قمة استثنائية.

والجمعة الماضية، أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الإثنين الماضي ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الإرهابيين.