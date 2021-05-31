بلجيكا تنهي مهمة سفيرها بكوريا الجنوبية.. السبب مدهش

أنهت بلجيكا مهمة سفيرها في كوريا الجنوبية على إثر اعتداء زوجته على عاملة بمتجر للملابس في العاصمة سيؤول.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن شيانج شيويه تشيو، زوجة السفير بيتر ليسكوهير، التقت لاحقا موظفة المتجر للاعتذار عن "سلوكها غير المقبول".



وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة للواقعة شيانج، وهي تصفع عاملة في متجر خلال شهر أبريل / نيسان الماضي.

وأرادت عاملة المتجر التأكد من أن الملابس التي كانت ترتديها السيدة هي ملابسها الخاصة بعد أن شكت في أنها قد تكون مسروقة.

من جانبها، قالت الشرطة في كوريا الجنوبية إن زوجة السفير البلجيكي في البلاد تسعى إلى الإفلات من العدالة عبر الحصانة الدبلوماسية.

وتواجه شيانج شيويه تشيو اتهاما بالاعتداء على موظفة المتجر.