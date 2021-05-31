محمد بن زايد وعمران خان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من عمران خان، رئيس وزراء باكستان.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع عمران خان مختلف جوانب التعاون الثنائي، وفرص دعمه وتنمية آفاقه على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات القضايا والملفات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة المتواصلة للبلدين في مواجهة جائحة "كوفيد - 19"، وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للحد من تداعيات الجائحة وآثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
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