"كارثة صحية" تحاصر مستشفى القيروان في تونس.. صور صادمة

يشهد مستشفى ابن الجزار بمحافظة القيروان وسط تونس وضعا صحيا كارثيا بعد بلوغه الحد الأقصى من استقبال المرضى بفيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس صورا صادمة لوضع المستشفى ووصفوها بغير الإنسانية متخوفين من حدوث السيناريو الهندي.

وبلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش بوحدة كوفيد لمرض كورونا 100% وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وسبق أن أعلن المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور محمد رويس أن الوضع الوبائي بمحافظة القيروان خطير جدا وأنه بات ينذر بكارثة صحية.





وعبر الإعلامي التونسي أسامة الشوالي عبر فيسبوك عن صدمته لهذا الوضع ناشرا مجموعة من الصور من داخل المستشفى، وأكد تدهور الوضع الصحي في محافظة القيروان وجميع مدنها وقراها موضحا أن طاقة استيعاب قسم كوفيد وأسرة الإنعاش بلغت 100%.





وأكد عدد من رواد موقع فيسبوك أن الصور القادمة من القيروان كارثية، مؤكدين أن الوضع الصحي خرج عن السيطرة وسط نداءات استغاثة لا يتم الإصغاء لها.

وحمل خيري الخليفي الناشط بالمجتمع المدني كل المسؤولية إلى محافظ الجهة الذي أكد أنه لم يحرك ساكنا في ظل الوضع المتدهور لهذا المستشفى الذي يعتبر المستشفى الجامعي الوحيد بالجهة.



