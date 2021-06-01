سامسونج تنتج شاشات أبل: آيفون 13.. بين عملاقين

وضع التعاون بين أبل الأمريكية وسامسونج الكورية الجنوبية، هاتف آيفون 13 المنتظر بين عملاقين.

عمليا بدأت سامسونج وإل جي بإنتاج لوحات OLED لهواتف آيفون 13، حيث تصنع سامسونج شاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز لنماذج Pro.



وقبل إطلاق نماذج آيفون الجديدة في الخريف، يعمل أعضاء سلسلة التوريد التابعة لشركة أبل على زيادة الإنتاج من أجل تلبية المستويات المرتفعة المتوقعة من الطلبات في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وبدأت الشركتان الإنتاج في وقت مبكر من العام الماضي بناء على طلب أبل.

وتعود كل من سامسونج وإل جي كمنتجين لشاشات العرض لهواتف آيفون 13، وبدأت الشركتان بإنتاج لوحات OLED اللازمة.

كما يأتي التوقيت قبل شهر واحد تقريبا من جداول إنتاج أبل لأجهزة آيفون 12، على الرغم من تأخر الجداول الزمنية في ذلك الوقت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوضح التقارير أن سامسونج بدأت إنتاج لوحات OLED لاستخدامها في آيفون 13 في منتصف الشهر.

بينما بدأت LG تصنيع المكونات في وقت لاحق من الشهر.

وتتقدم سامسونج تتقدم بنحو أسبوع عن إل جي في عملية ترسيب المواد العضوية. بينما بالنسبة لعملية إنهاء الوحدة، يبدو أن سامسونج تتقدم بـ 10 أيام على إل جي.

وسامسونج هي المورد الوحيد لشاشات LPTO لشركة أبل. ويشاع أن شاشات LPTO تدعم معدلات تحديث 120 هرتز لاستخدامها في نماذج Pro، مما يتيح ميزة ProMotion المشهورة منذ فترة طويلة.

وبالنسبة للنماذج الأخرى، تستمر أبل في استخدام لوحات TFT OLED التي توفرها إل جي.

شحنات آيفون:

تصنع إل جي شاشات OLED المستخدمة في iPhone 13 و iPhone 13 mini. بينما تنتج سامسونج شاشات iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

تتوقع سامسونج توفير بين 120 مليون و 130 مليون وحدة من لوحات OLED لشركة أبل هذا العام. بما في ذلك سلسلة آيفون 12 والنماذج القديمة الأخرى.

بينما تهدف إل جي إلى توفير 30 مليون وحدة لهواتف آيفون 13 بإجمالي 50 مليون وحدة للعام.

وأوضحت التقارير الصادرة في 26 مايو أن TSMC قد بدأت إنتاج النظام على الرقاقة SoC التي يتم استخدامها في مجموعة آيفون التالية، والتي تحمل اسم A15.

وتتضمن الشائعات الأخرى حول آيفون 13 ادعاءات بأنها أكثر سمكا قليلا من النماذج السابقة مع نتوء أصغر لكاميرا TrueDepth الأمامية، ونتوء أكبر للكاميرا الخلفية.

ويسمح انتقال أجهزة آيفون إلى LTPO بتقديم معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز دون التأثير الكبير في عمر البطارية.

وكانت ProMotion إحدى ميزات مجموعة آيباد برو منذ عام 2017، ولكن ليس آيفون بسبب تقنية OLED.

وفشلت أبل في الاستفادة بشكل كامل من شعبية آيفون 12 في وقت مبكر. وواجهت صعوبة في تأمين مخزون أولي لتلبية الطلب الأعلى من المتوقع.

وتحاول الشركة الآن تجنب الموقف نفسه بالنسبة لأجهزة هذا العام من خلال تأمين المكونات، مثل لوحات OLED، في وقت سابق.