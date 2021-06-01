الصور الأولى لمحاولة اغتيال الوزير الأوغندي "الجنرال وامالا"

تعرض الوزير والجنرال السابق في الجيش الأوغندي كاتومبا وامالا صباح اليوم الثلاثاء لمحاولة اغتيال أودت بحياة ابنته وسائقه,
وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض سيارة الوزير الأوغندي لوابل من الرصاص، بينما نجا الرجل بأعجوبة من محاولة الاغتيال التي استهدفته في وضح النهار، في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا.
وأكدت متحدثة باسم الجيش الأوغندي ووسائل إعلام محلية أن مسلحين أصابوا وزير الأشغال والنقل، وهو قائد سابق في الجيش برتبة جنرال، وقتلوا ابنته وسائقه في محاولة لاغتياله.
وتظهر الصور الوزير رفقة أحد عناصر الجيش، وهو مضرج بدمائه، قبل أن ينقل للمستشفى، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الجيش الأوغندي في تصريحات لوكالة "رويترز" عقب الحادثة.
كما أظهرت صور أخرى ثقوبا خلفتها رصاصات في نافذة سيارة، وأمرأة ملقاة داخل السيارة دون حراك، يعتقد أنها ابنة الوزير التي قتلت على يد المهاجمين.
ولاحقا أكدت المتحدثة باسم الجيش في تصريحات تابعتها "دوت الخليج الإخبارية" أن الجنرال وامالات تعدى مرحلة الخطر.
يذكر أن أوغندا شهدت عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.
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