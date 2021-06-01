مؤتمر ثانٍ حول ليبيا بألمانيا.. الانتخابات والمرتزقة تحت المجهر

مؤتمر ثان حول ليبيا تعقده ألمانيا بعد أسابيع، في استمرار جهود دولية ساعية لدعم البلد الأفريقي لاستعادة استقراره عقب سنوات من الفوضى.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية، وتلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أن الوزير هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعلنا عن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو/حزيران الجاري.



وذكر البيان أن المؤتمر سيعقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة برلين، "بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لأول مرة".

ووفق البيان، فإن المؤتمر يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الأوضاع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول المنعقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، يركز "برلين 2" على الخطوات المنتظرة من أجل تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد، وخاصة الاستعدادات للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار.

كما يناقش المؤتمر خطوات توحيد قوات الأمن الليبية.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن المؤتمر المنتظر "هو تعبير عن الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا"، مضيفة أن "المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لمواصلة الدعم البناء لعملية السلام في هذا البلد تحت رعاية الأمم المتحدة".

وفي يناير/كانون الثاني 2020، اتفق المسؤولون في 11 دولة، خلال مؤتمر برلين الأول، على توحيد المؤسسات الليبية، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووقف إطلاق النار.