خشية الإرهاب والجريمة.. أديس أبابا تعتقل ألف إثيوبي

أعلنت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، اعتقال نحو ألف إثيبوبي بالعاصمة أديس أبابا خشية قيامهم بأعمال إرهاب وارتكاب الجريمة المنظمة.

وذكر بيان لمفوضية شرطة مدينة أديس أبابا، الثلاثاء، أن الشرطة نفذت عملية الاعتقال بناءً على المعلومات الواردة من المواطنيين الإثيوبيين وبالتعاون مع السلطات المختصة.

وقالت إنها نفذت مداهمة على 20 موقعًا مختارًا في مدينة أديس أبابا،مضيفة أن الاعتقالات شملت 999 شخصًا يشتبه في ضلوعهم في عدة جرائم سابقة بأديس أبابا .



وأوضحت مفوضية شرطة أديس أبابا في بيانها اليوم، أن المعتقلين اتهموا بارتكاب جرائم مختلفة في المدينة.

وقالت مفوضية شرطة مدينة أديس أبابا إن بعض المعتقلين يتعاطون مواد مسكرة ولهم سوابق إجراميه بينها سرقات في الشارع العام من اختطاف الهواتف المحمولة وسرقة الإثيوبيين من خلال قيامهم بأعمال تسول.

كما أكدت مفوضية الشرطة أن المعتقلين متورطون أيضًا في عمليات سطو ليلي، وعمليات إجرامية في مضايقة وسرقة الأجانب بمختلف مستوياتهم، مشيرة الى أن هذه الظواهر أحدثت "تأثيرات سلبية على صورة العاصمة أديس أبابا".



وكشفت الشرطة الإثيوبية، في بيانها، عن أن بعض المعتقلين المشتبه بهم كانوا يتظاهرون بأنهم مشردون للقيام بأعمال إرهابية، وفق البيان .