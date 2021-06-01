رئيس الصين يهنىء الأسد بإعادة انتخابه ويتعهد بدعم سيادة سوريا

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره السوري، بشار الأسد بإعادة انتخابه، مشيدا بـ "الصداقة التقليدية" بين البلدين.
وقال الرئيس الصيني في رسالة وجهها إلى نظيره السوري ونقلتها وكالة الأنباء الصينية، الثلاثاء، إن "الصين تدعم بقوة سوريا في إطار حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها"، بحسب الوكالة.
كما تعهد أن تساعد بلاده في إعادة بناء الاقتصاد السوري ومحاربة وباء كوفيد-19.
وكان الأسد فاز، كما كان متوقّعاً، بولاية رئاسية رابعة من 7 سنوات بعد حصوله على 95,1% من الأصوات في الانتخابات التي جرت، الأربعاء.
ودعمت الصين الأسد باستمرار منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، وضمت صوتها إلى روسيا لعرقلة صدور أي قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الأزمة.
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