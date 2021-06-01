مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي في جولة بالسعودية والإمارات وقطر وكينيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيجري جولة تشمل السعودية والإمارات وقطر وكينيا هذا الأسبوع.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن "فيلتمان يعتزم خلال الجولة التي تستمر حتى 6 يونيو/حزيران الاجتماع مع كبار المسؤولين لبحث سبل التعاون لدعم استقرار وازدهار القرن الأفريقي بما في ذلك حل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل مقبول لكل الأطراف".

وتعثرت المفاوضات، المستمرة منذ عقد، حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في أبريل/نيسان في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أكدت موقف السودان في إيجاد حل سلمي للنزاع حول سد النهضة والحدود مع الجارة إثيوبيا.

وقالت مريم الصادق إن "السودان حريص على استقرار المنطقة ومرجعيته وخطواته تعتمد على القانون الدولي والمعاهدات المشتركة".

وأشارت الوزيرة وفق بيان الخارجية السودانية إلى أن الخرطوم تتبنى الحلول الأفريقية لمشاكل القارة مع دور أكبر للمجتمع الدولي.

وشددت على أن الملء الثاني للسد بدون اتفاق قانوني وضمان الاستمرار يمثل خطراً حقيقياً على السودان، وطالبت الوزيرة غانا بدعم موقف السودان العادل والمعتدل.

وفي سياق متصل، كثفت مصر، من تحركاتها الدولية مؤخرا في محاولة لتعزيز موقفها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، والوصول إلى حل تقبله جميع الأطراف.

وأكدت مصر أن المشروعات والمنشآت المائية على نهر النيل يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور مع الدول التي قد تتأثر بها.



ولفتت إلى أن القاهرة أقرت دائما بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.